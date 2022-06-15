Новости последнего часа: ранения жителей ЛНР после обстрела ВСУ и рост цен на газ в Европе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, при обстреле украинскими войсками города Стаханова ранены шесть человек. Среди них оказались двое дети, заявили власти ЛНР.

Владимир Путин по телефону обсудил с главой ЮАР Сирилом Рамафозой поставки продовольствия и удобрений из России в Африку. Об этом сообщили в Кремле.

Цены на газ в Европе впервые с апреля превышают 1 300 долларов за тысячу кубометров. Такие данные предоставили на площадке ICE Futures.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.