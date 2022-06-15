Новости последнего часа: гибель 3 жителей ЛНР после обстрела ВСУ и сотрудничество РФ и ЮАР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Трое мирных жителей в ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских войск. Повреждены в том числе жилые дома. Об этом заявил штаб обороны ЛНР.

Президенты РФ и ЮАР высказались за расширение сотрудничества. Это касается в том числе сфер торговли и инвестиций.

ООН должна вывести удобрения и продовольствие из-под санкций, следует из доклада дипакадемии МИД РФ. Там также подчеркивается, что "в кратчайший срок" со стороны ООН должны быть приняты меры по обеспечению "свободы рынка" международной торговли удобрениями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.