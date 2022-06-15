Около 100 человек эвакуировали из-за пожара в МГТУ имени Баумана

Из университета имени Баумана из-за пожара эвакуировали около 100 человек. Пожар потушен, сообщили в МЧС.

Около 15 тысяч деревьев и кустарников высадят вдоль больших магистралей Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Никто из зарубежных поставщиков лекарств не ушел с российского рынка. Об этом рассказали в Минздраве.