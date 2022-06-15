В Норильске загорелся жилой дом

В Норильске произошел крупный пожар. Там загорелось около 10 квартир в девятиэтажном доме.

На место экстренно прибыли пожарные. Спасателям удалось эвакуировать 25 человек, в том числе четверых детей.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.