Появилось видео момента аварии в Новогирееве. На кадрах видно, как в паре метров от тротуара Hyundai Getz сталкивается с Nissan. После удара внедорожник вылетает на пешеходную часть и наезжает на мужчину, он остается лежать под машиной.

Пострадавший находится в больнице, в тяжелом состоянии, сообщили в ГИБДД.

Телезрители присылали видео, где мужчину эвакуируют с места аварии, он без сознания. На пересечении Свободного проспекта с Напольным проездом все еще затруднено движение, работает полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.