Пострадавший в аварии в Новогирееве находится в тяжелом состоянии – ГИБДД

Пешеход, пострадавший в аварии в Новогирееве, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГИБДД.

Россия остается надежным партнером для работающих в стране инокомпаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Минэкономразвития видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ.

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