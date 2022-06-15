Airbus A380 затопило во время полета

Двухэтажный Airbus A380 затопило в момент полета. Вода начала литься с верхней палубы на нижнюю по лестничному пролету. Причина – возникшая проблема с резервуаром для воды. Затопило заднюю часть самолета. Инцидент произошел к концу полета из Лондона в Вашингтон.

Обошлось без серьезных последствий – самолет совершил безопасную посадку. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.