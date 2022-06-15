Пострадавшего в ДТП в Новогирееве пешехода увезли в больницу

В Новогиреево автомобиль сбил пешехода на тротуаре. Пострадавшего уже увезли в больницу, а затор на месте происшествия сохраняется. Также там работает полиция.

По данным Дептранса, пострадавший в тяжелом состоянии. Водители повреждений не получили. Очевидцы сообщили, что виновником ДТП стал водитель Hyundai. Он столкнулся с внедорожником Nissan и вылетел на тротуар, где сбил человека.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.