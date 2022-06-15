В Китае затяжные дожди спровоцировали наводнения и оползни

Затяжные дожди спровоцировали мощные наводнения и оползни во многих регионах Китая. На юго-востоке общий ущерб оценили в 395 миллионов долларов. В провинции Цзянси из зоны бедствия эвакуировали более 100 тысяч местных жителей.

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