Машина сбила пешехода на востоке Москвы

На пересечении Свободного проспекта с Напольным проездом сбили пешехода на переходе. На кадрах видно, как внедорожник стоит прямо на тротуаре, а рядом расположен еще один автомобиль.

Пострадавшего эвакуируют медики. Вероятно, человек находится без сознания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.