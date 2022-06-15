Автомобиль влетел в здание на Покровском бульваре

В Москве на Покровском бульваре машина въехала в здание. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Произошло все после аварии с участием трех автомобилей. О пострадавших не сообщается.

На месте работает полиция и другие оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.