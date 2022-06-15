Грузовик загорелся на юге Москвы

На стройке у ЗИЛа загорелся грузовик. Спасатели приехали на место и начали тушить машину.

О состоянии водителя ничего неизвестно. А все, кто был на площадке, отошли на безопасное расстояние. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.