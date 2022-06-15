В московском управлении МЧС опровергли информацию о пожаре в Театре наций. Спасателям действительно поступило сообщение, однако специалисты не нашли признаков возгорания. Пострадавших нет.

Сработала система пожаротушения, с исправностью которой нужно будет разбираться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.