Возгорания в Театре наций в центре столицы не обнаружено

Работники Театра наций 15 июня эвакуировали после срабатывания в здании системы пожаротушения. Дым, который люди видели над крышей, оказался порошком из системы пожаротушения.

При этом самого возгорания не было. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Теперь предстоит выяснить почему сработала система.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.