Центр Новосибирска затопило из-за аварии на водопроводе. На кадрах видно, что всю улицу залило холодными и грязными потоками.

Без воды остались городская поликлиника и Дом актера. Причиной стала брешь в трубе диаметром около 30 сантиметров. Специалисты на месте работают над устранением городского потопа. Ликвидировать прорыв обещают в течение суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.