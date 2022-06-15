Глава Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска Крупец

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска Крупец с территории Украины.

"Сегодня в 07:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска Крупец в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение", – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, в результате которого пострадали шесть человек.