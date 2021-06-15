Во время грозы в Москве на пенсионерку упало дерево. Его повалило мощным порывом ветра прямо на сидевшую на лавочке 72-летнюю женщину. В результате пострадавшую госпитализировали.

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