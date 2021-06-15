Пенсионерка пострадала из-за непогоды в Москве. На 72-летнюю женщину упало дерево, которое повалило мощным ветром. Сама москвичка сидела в этот момент на лавочке. Женщину госпитализировали.

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