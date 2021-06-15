Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передано для расследования в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования.

ЧП произошло накануне на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В результате инцидента пострадали 35 человек. В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.