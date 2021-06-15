На взорвавшейся в Новосибирске АЗС нашли серьезное нарушение

В Новосибирске на взорвавшейся газовой АЗС выявили серьезное нарушение. Владельцы предприятия умышленно занизили класс опасности объекта, чтобы избежать регулярных проверок. Об этом сообщил помощник руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Виль. Вместо одной емкости под топливо на 5 тонн использовали сразу 4.

Тем временем уже задержали инженера и директора станции. Для последнего следователи намерены добиваться ареста. Меру пресечения будут выбирать 16 июня. В СК считают, что он не смог обеспечить соблюдения правил безопасности. Причиной ЧП, по последним данным, стало то, что газовоз, который сливал топливо в стационарную емкость, не заземлили.



На заправке прогремели несколько взрывов, пламя поднималось над крышами многоэтажек, ударную волну и жар ощущали жители ближайших домов. Пострадали 35 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.