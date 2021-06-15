В Абхазии задержали мужчину, который ранил двух россиян в ресторане Пицунды

В Абхазии задержали мужчину, который ранил двух российских туристов в ресторане Пицунды. Об этом сообщили в местном МВД.

В Сети появилось видео с места стрельбы. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в Сочи. Ситуацию контролируют в российском консульстве на территории Абхазии.

В МВД сообщили, что задержанный – местный житель, который месяц назад стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия. Его выпустили под подписку о невыезде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.