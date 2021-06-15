Инженера АЗС задержали после пожара в Новосибирске

В Новосибирске задержали инженера газозаправочной станции, которая сгорела накануне. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Также в ведомстве рассказали, что будут добиваться ареста директора АЗС, он тоже уже задержан.

В ведомстве считают, что он не смог обеспечить соблюдения правил безопасности. Меру пресечения будут выбирать 16 июня. Причиной ЧП, по последним данным, стало то, что газовоз, который сливал топливо в стационарную емкость, не заземлили.



На заправке прогремели несколько взрывов, пламя поднималось над крышами многоэтажек, ударную волну и жар ощущали жители ближайших домов. Сотрудники экстренных служб спасли от огня соседнюю автозаправку – они эвакуировали оттуда десятки газовых баллонов.

Из-за этого пожара пострадали 35 человек. Многие до сих пор находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.