Инженера АЗС задержали после пожара в Новосибирске

13:15
В Новосибирске задержали инженера газозаправочной станции, которая сгорела накануне. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Также в ведомстве рассказали, что будут добиваться ареста директора АЗС, он тоже уже задержан.
В ведомстве считают, что он не смог обеспечить соблюдения правил безопасности. Меру пресечения будут выбирать 16 июня. Причиной ЧП, по последним данным, стало то, что газовоз, который сливал топливо в стационарную емкость, не заземлили.
На заправке прогремели несколько взрывов, пламя поднималось над крышами многоэтажек, ударную волну и жар ощущали жители ближайших домов. Сотрудники экстренных служб спасли от огня соседнюю автозаправку – они эвакуировали оттуда десятки газовых баллонов.
Из-за этого пожара пострадали 35 человек. Многие до сих пор находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: