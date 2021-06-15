Следствие будет ходатайствовать об аресте директора сгоревшей в Новосибирске АЗС

Следствие будет добиваться ареста директора автозаправочной станции, которая сгорела накануне в Новосибирске. В ведомстве считают, что он не смог обеспечить соблюдения правил безопасности. Его уже задержали. Меру пресечения будут выбирать в среду.



АЗС вспыхнула, когда в стационарную емкость сливали топливо. Прогремели несколько взрывов, пламя поднималось над крышами многоэтажек, ударную волну и жар ощущали жители ближайших домов. Пожарные спасли от огня соседнюю автозаправку – они эвакуировали оттуда десятки газовых баллонов.

Из-за этого пожара пострадали 35 человек. Многие до сих пор находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело возбудили по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.