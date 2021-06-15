Новости России: в Новосибирске прокуратура начала проверку после пожара

В Новосибирске прокуратура начала проверку после пожара, в котором пострадали десятки человек. Там на одной из автозаправочных станций прогремели несколько взрывов и вспыхнуло пламя. ЧП случилось, когда топливо сливали из цистерны грузовика в стационарную емкость.

От взрывной волны и огня травмы и ожоги получили 34 человека, в том числе два ребенка. 20 из них пришлось госпитализировать. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. С территории заправки огонь перекинулся на рядом расположенные гаражи, где были газовые баллоны. Только через 8 часов спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.

В Казани молодая пара подралась сначала в лифте, а потом на парковке элитной многоэтажки. Молодой человек наносил удары своей девушке, не делая никаких скидок на пол. Закончилось все тем, что мужчина сел в автомобиль и на скорости сбил на нем спутницу. Как пишут в комментариях к видео, женщина в полицию не обращалась.