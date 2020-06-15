Стрелявший в сотрудников полиции в Москве задержан

Мужчина, стрелявший в патруль ГИБДД на Ленинском проспекте, задержан. Двое полицейских, несмотря на ранения, смогли его остановить.

Один из сотрудников правопорядка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сначала появилась информация, что огонь из травматического пистолета открыл таксист. Но потом эти данные опровергли в МВД. Предварительно, стрелять начал прохожий.

На месте происшествия находятся больше десятка машин полиции и Следственного комитета. Часть улицы перекрыта. Что говорят очевидцы – в сюжете телеканала Москва 24.