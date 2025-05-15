Спасатели прибыли на место пожара в жилом доме на улице Фабрициуса

В эти минуты пожарные работают на северо-западе Москвы. Там на улице Фабрициуса загорелась квартира в пятиэтажном доме. К приезду первых расчетов из окон и балкона на верхнем этаже вырывалось пламя и валил густой дым. В помещении горели вещи и мебель.

По некоторым данным, пострадал 14-летний подросток. Он оказался отрезан от выхода огнем на балконе. В результате его удалось спасти, в настоящее время ему оказывают помощь.

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