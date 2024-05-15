Новости мира: состояние премьера Словакии Фицо после покушения оценили как тяжелое

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо тяжелое, есть угроза для его жизни. Об этом сообщает правительство страны. На политика было совершено покушение. Фицо получил огнестрельные ранения во время выездной рабочей встречи. Премьер вышел на улицу для общения с жителями, и в этот момент нападавший открыл огонь.

Между тем президент США Джо Байден согласился участвовать в предвыборных теледебатах с Дональдом Трампом. Пока запланировано два раунда. Первая встреча назначена на 27 июня.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

