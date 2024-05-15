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15 мая, 08:30

Происшествия

Новости мира: пассажирский автобус упал со склона в Перу

Новости мира: пассажирский автобус упал со склона в Перу

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В Перу пассажирский автобус упал со склона. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 14 ранены. Всего в автобусе было 34 пассажира. Как сообщает полиция, автобус ехал из столицы Лимы в соседний город, но внезапно съехал с дороги, сорвался с горы и несколько раз перевернулся.

В Индонезии группа подростков попыталась запустить воздушный шар в воздух, параллельно поджигая привязанные к нему петарды. Из-за мощного взрыва четыре подростка пострадали, а одного из них госпитализировали с сильными ожогами тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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