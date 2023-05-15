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Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска

Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска

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Временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска. В данный момент он находится в реанимации, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел днем 15 мая в барбершопе, который находится рядом со зданием республиканского телевидения. Пострадали семь человек. В данный момент на месте взрыва работают следователи.

По последним данным, в салоне красоты сработало взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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