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Происшествия

Здание авиационного училища попало под обстрел в Луганске

Здание авиационного училища попало под обстрел в Луганске

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Никто из мирных жителей не пострадал при ударе украинских войск по Луганску утром 15 мая. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Как сообщили местные власти, по городу выпустили две ракеты Storm Shadow. Целью стало бывшее авиационное училище штурманов. Разрушен четвертый этаж здания.

Ранее ВСУ уже атаковали территорию ЛНР ракетой Storm Shadow. В результате предыдущего обстрела один человек погиб и 16 были ранены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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