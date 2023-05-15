Новости регионов: две деревни удалось защитить от лесного пожара в Курганской области

В Курганской области удалось защитить от огня два населенных пункта. Ранее из деревень в опасной близости от места лесного пожара была объявлена эвакуация. Огненный фронт растянулся на 3,5 километра. Вокруг населенных пунктов провели опашку земли, чтобы отрезать их от стихии. К тушению привлекли авиацию, а также пожарный поезд. На территории области объявлен режим ЧС.

В Иркутской области в зоне паводка оказались более 600 человек. Особенно сильно вода разошлась в Катангском районе. Там пострадали около 150 домов и почти 170 приусадебных участков. Сначала паводок в регионе вызвали ледяные заторы, а когда их взорвали, ситуация обострилась уже из-за таяния снега.

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