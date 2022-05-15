Суд прекратил дело об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева в связи с примирением сторон. Обоих обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда.

Сама драка произошла в конце декабря в центре Москвы. Двое нетрезвых молодых людей избили олимпийского чемпиона. Согласно материалам дела, они продолжали наносить серьезные удары даже когда поняли, что потерпевший не может оказать сопротивление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.