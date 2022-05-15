В Сети показали видео со спасением мужчины, чья машина перевернулась в Москве

Зрители Москвы 24 прислали видео, как спасали мужчину, машина которого перевернулась на внешней стороне Третьего транспортного кольца. По словам очевидцев, автомобиль дымился и в любой момент мог вспыхнуть.

Сама авария произошла в субботу. На съезде на 1-й Угрешский проезд водитель потерял управление, наехал на ограждение, в результате машина опрокинулась. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.