Поселок Середа Белгородской области был обстрелян со стороны позиций ВСУ ранним утром. Как сообщил губернатор региона, снаряды падали рядом с домами мирных жителей.

Один пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу. Его жизни, по словам врачей, ничего не угрожает. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.