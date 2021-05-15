Пожар площадью 5 тысяч кв метров тушат в поселке Горки Ленинские

Пожар площадью 5 тысяч кв метров тушат в посёлке Горки Ленинские. Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В усадьбе Пронино полыхают деревянные поддоны. Они хранились в двухэтажном здании склада. Горящие конструкции склада обрушились. И есть угроза перехода огня на соседний металлический ангар, а также на фуры, стоящие неподалеку.

Известно, что жилых домов рядом нет. Дым над местом возгорания поднимается настолько высоко, что его наблюдают даже жители соседнего города Видное. На месте пожара работают 80 спасателей.