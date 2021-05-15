Палестино-израильский конфликт продолжает накаляться. Ракетные обстрелы и Израиля, и Сектора Газа не стихают, а усиливаются.

Сегодня десятый человек погиб в Тель-Авиве из-за атаки ХАМАС. Тем временем палестинский Минздрав заявил, что число жертв в секторе Газа уже превысило 130 человек.

Обе стороны готовятся к обострению ситуации. Так, в СМИ появилась информация, что Израиль планирует наземную операцию. Однако посол в России заявил, что пока этого не намечается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.