Автомобиль загорелся на ТТК

На Третьем кольце в районе Автозаводской улицы загорелась легковушка. Водитель остановился в правом ряду. Очевидцы пытались потушить машину самостоятельно.

В подмосковном поселке Дрожжино загорелся частный дом. Огонь охватил всю крышу здания и уничтожил ее. Стены остались целые.

Ночью на 2-ом километре МКАД произошла авария с участием мотоцикла. На кадрах с камеры наблюдения видно, как он мчался в левом ряду. Неожиданно водитель съехал с полосы и врезался в мачту освещения. Мотоцикл от удара отбросило на проезжую часть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

