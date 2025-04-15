Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 апреля.

Крупное ДТП произошло в районе Битцевского лесопарка, на 37-м километре внутренней стороны МКАД. Там столкнулись две грузовых и одна легковая машины. Один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, в результате пострадал один человек.

Еще одно ДТП произошло в Некрасовке. Там подмосковный автобус пытался увернуться от внедорожника, но в итоге врезался в припаркованную машину. В ДТП пострадал пассажир автобуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.