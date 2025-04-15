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Новости

Новости

15 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 апреля

ДТП с автобусом произошло в Некрасовке

Следователи рассказали о причине убийства в Южном Бутове

В Южном Бутове допрашивают родственниц подозреваемой в убийстве отца школьницы

Следователи допрашивают дочерей после гибели их отца в Южном Бутове

В СК рассказали подробности об убийстве мужчины в Южном Бутове

Школьницу подозревают в убийстве отца в Южном Бутове

Следствие расследует убийство на Бартеневской улице в Южном Бутове

Новости мира: песок покрылся мазутом на элитных пляжах ОАЭ

Пассажир столичного метро ударил по лицу сотрудницу службы безопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 апреля.

Крупное ДТП произошло в районе Битцевского лесопарка, на 37-м километре внутренней стороны МКАД. Там столкнулись две грузовых и одна легковая машины. Один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, в результате пострадал один человек.

Еще одно ДТП произошло в Некрасовке. Там подмосковный автобус пытался увернуться от внедорожника, но в итоге врезался в припаркованную машину. В ДТП пострадал пассажир автобуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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