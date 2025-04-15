Новости мира: песок покрылся мазутом на элитных пляжах ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах на территории элитных отелей песок покрылся мазутом. Пляжи пустуют, туристы жалуются на испорченный отдых из-за едкого запаха нефтепродуктов. Вероятным местом разлива мазута называют порт Фуджейры, куда часто доставляют суда для заправки топливом и моторными маслами.

В Турции установились сильнейшие за последние 30 лет заморозки. В горных и центральных районах страны температура опускается до минус 15 градусов. Морозы нанесли ущерб фруктовым садам, уничтожив практически весь урожай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.