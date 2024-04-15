СК по Москве заявил о приостановке деятельности клиники пластического хирурга Хайдарова

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что деятельность клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова приостановлена в связи с полученными сведениями о причинении вреда и угрозе причинения вреда пациентам. В целях полного всестороннего расследования по уголовному делу назначена судебная экспертиза.

Операционные в клинике уже опечатаны. Также в доме Хайдарова на Рублевке прошли обыски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.