Новости регионов: режим ЧС объявили еще в двух поселениях Томской области

Власти Томской области объявили режим чрезвычайной ситуации еще в двух поселениях региона. Жителям предлагают размещение в пунктах временного пребывания. Ранее уровень воды в реке Томи превысил опасную отметку. При этом местные власти сообщили, что коммунальный мост через Томь находится вне опасности.

Тем временем в Кургане пик паводка ожидается в ближайшие 3 дня. Уровень воды в реке Тобол продолжает расти и уже превысил 6 метров. Несколько населенных пунктов и округов Курганской области подтоплены. Эвакуированы уже почти 13 тысяч человек.

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