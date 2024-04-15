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Новости

15 апреля, 12:00

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС объявили еще в двух поселениях Томской области

Новости регионов: режим ЧС объявили еще в двух поселениях Томской области

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Власти Томской области объявили режим чрезвычайной ситуации еще в двух поселениях региона. Жителям предлагают размещение в пунктах временного пребывания. Ранее уровень воды в реке Томи превысил опасную отметку. При этом местные власти сообщили, что коммунальный мост через Томь находится вне опасности.

Тем временем в Кургане пик паводка ожидается в ближайшие 3 дня. Уровень воды в реке Тобол продолжает расти и уже превысил 6 метров. Несколько населенных пунктов и округов Курганской области подтоплены. Эвакуированы уже почти 13 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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