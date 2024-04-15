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Новости

15 апреля, 11:45

Происшествия

Новости мира: в Казахстане 111 тыс человек эвакуировали из-за паводков

Новости мира: в Казахстане 111 тыс человек эвакуировали из-за паводков

Операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова опечатали

В пластической клинике хирурга Хайдарова приостановлена деятельность после смерти пациента

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В Казахстане число эвакуированных из-за паводков превысило 111 тысяч человек, сообщили в МЧС. Из-за начавшихся в марте наводнений режим чрезвычайной ситуации действует в восьми регионах. Более 80 сел остаются отрезанными.

В Мехико упал туристический вертолет. Погибли пилот и два пассажира. Воздушное судно рухнуло в черте города на здание автомастерской. В этот момент внутри никого не было. Прокуратура начала расследование.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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