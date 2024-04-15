15 апреля, 09:45Происшествия
Новости регионов: глава МЧС проверит исполнение поручений в Оренбургской области
Глава МЧС РФ Александр Куренков направился в Оренбургскую область в третий раз с начала паводка. Из-за стихии в регионе действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Министр посетит наиболее пострадавший от паводка Орск. Там он проверит исполнение поручений, оказание помощи пострадавшим и работу комиссий по оценке ущерба.
А в Кургане уровень воды в реке Тобол добрался до отметки 6,5 метра. Как сообщили в администрации города, за два часа прибавилось сразу 15 сантиметров.
Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.