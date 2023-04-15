15 апреля, 15:30Происшествия
Силы быстрого реагирования пытаются захватить штаб командования ВС Судана
В Судане в эти минуты происходит попытка военного переворота. По данным информагентсв, силы быстрого реагирования пытаются захватить штаб генерального командования Вооруженных сил Судана в столице – Хартуме. Им противостоит регулярная армия.
Как сообщили в российском посольстве, бои идут рядом в Республиканским дворцом, военными базами и аэропортом. Мятежники заявляют, что уже взяли под контроль дворец республики и воздушную гавань столицы. Военные это опровергают. Правительство Судана называет происходящее госпереворотом.
В комитете врачей Судана сообщают о десятках пострадавших.
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