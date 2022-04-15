Раненый при обстреле в Брянской области мальчик проходит лечение в Москве

Раненый при обстреле в Брянской области двухлетний мальчик проходит лечение в Москве. В столицу его перевозила бригада Федерального центра медицины катастроф. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

У ребенка осколочное ранение в голову. Его мама тоже пострадала, но ее задело по касательной. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.