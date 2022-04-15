ФСБ задержала четырех участников террористической организации в Калужской области

Сотрудники ФСБ задержали четырех участников террористической организации. Спецоперация проходила в Калужской области.

По данным спецслужбы, один из задержанных планировал террористические атаки на военные объекты региона. В изъятых телефонах обнаружена переписка с террористами, которые находятся на Ближнем Востоке и входят в одну из запрещенных исламистских группировок.

В ФСБ также сообщили, что в оборудованном тайнике были найдены компоненты самодельного взрывного устройства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.