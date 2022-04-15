В столицу доставили раненого при обстреле в Брянской области мальчика

Мальчика 2020 года рождения, раненого при обстреле в Брянской области, доставили на лечение в Москву. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ребенок получил ранение в голову. Транспортировку провела бригада Федерального центра медицины катастроф.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.