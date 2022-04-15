"Газель" и легковой автомобиль столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

В Москве на Ярославском шоссе, в районе дома 36 произошла авария. Там столкнулись "Газель" и легковой автомобиль.

На месте работают сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В районе происшествия сформировался затор. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.