Более 20 домов повреждены при обстреле приграничного села в Белгородской области

Более 20 домов и школа получили повреждения в приграничном селе Журавлевка в Белгородской области после очередного обстрела со стороны Украины, произошедшего накануне. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Базаров.

До 25 апреля в Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

