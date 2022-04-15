Пожар в Некрасовке ликвидирован

Спасатели потушили пожар в Некрасовке. Черный дым было видно из нескольких районов. Горел мусор на территории стройки.

Спасателям удалось справиться с огнем до того, как он сильно распространился. Площадь составила 20 квадратных метров. Теперь будут выяснять причины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.